О нас

Банк Англии представил дизайн монет с изображением короля Карла III

Банк Англии представил дизайн монет с изображением короля Карла III Банк Англии представил дизайн монет с портретом нового короля Великобритании Карла III, а также других монет, входящих в ежегодные наборы.
Финансы
29 декабря 2022 г. 14:21
Банк Англии представил дизайн монет с изображением короля Карла III

Банк Англии представил дизайн монет с портретом нового короля Великобритании Карла III, а также других монет, входящих в ежегодные наборы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета The Times.

По ее данным, изображение короля будет отчеканено на монетах достоинством £2 и 5 фунтов (около 2,4 и 6 долларов), а также 50 пенсов. "Каждая монета с его портретом отличается высочайшим качеством, начиная от металла, на котором она отчеканена, и заканчивая часами работы, затраченными на дизайн и обработку готового изделия", - заверила Энн Джессопп, исполнительный директор Королевского монетного двора. Дизайн монеты в 5 фунтов приурочен к грядущему в ноябре 75-летию короля. На ней также будут изображены дубовые листья и цветы дельфиниумы, символизирующие любовь короля к природе.

Монеты в 2 фунтов посвящены выдающемуся писателю Джону Рональду Руэлу Толкину и столетию паровоза "Летучий шотландец", установившего в 1934 году мировой рекорд скорости. Дизайн монет в 50 пенсов связан с 75-летием Национальной службы здравоохранения (NHS) и с так называемым "поколением Уиндраш" - иммигрантами, приглашенными в страну после Второй мировой войны.

Монеты можно будет купить с 3 января 2023 года на сайте Королевского монетного двора. Цены на новинки будут начинаться, как ожидается, от 50 фунтов (около 60 долларов).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İngiltərə Bankı Kral III Çarlzın təsviri olan sikkələrin dizaynını nümayiş etdirib
Версия на английском языке UK Royal Mint unveils new coins with portrait of King Charles III

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Открыт участок дороги Баку-Губа
Открыт участок дороги Баку-Губа
23 декабря 2022 г. 16:01
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
Миротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
ФотоМиротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
24 декабря 2022 г. 15:30
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
25 декабря 2022 г. 11:03
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
26 декабря 2022 г. 12:20
Анна Акопян карабахским армянам: Хватит прятаться за спинами детей
Анна Акопян карабахским армянам: "Хватит прятаться за спинами детей"
25 декабря 2022 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi