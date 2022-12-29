Банк Англии представил дизайн монет с изображением короля Карла III

Банк Англии представил дизайн монет с портретом нового короля Великобритании Карла III, а также других монет, входящих в ежегодные наборы.

Банк Англии представил дизайн монет с портретом нового короля Великобритании Карла III, а также других монет, входящих в ежегодные наборы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета The Times.

По ее данным, изображение короля будет отчеканено на монетах достоинством £2 и 5 фунтов (около 2,4 и 6 долларов), а также 50 пенсов. "Каждая монета с его портретом отличается высочайшим качеством, начиная от металла, на котором она отчеканена, и заканчивая часами работы, затраченными на дизайн и обработку готового изделия", - заверила Энн Джессопп, исполнительный директор Королевского монетного двора. Дизайн монеты в 5 фунтов приурочен к грядущему в ноябре 75-летию короля. На ней также будут изображены дубовые листья и цветы дельфиниумы, символизирующие любовь короля к природе.

Монеты в 2 фунтов посвящены выдающемуся писателю Джону Рональду Руэлу Толкину и столетию паровоза "Летучий шотландец", установившего в 1934 году мировой рекорд скорости. Дизайн монет в 50 пенсов связан с 75-летием Национальной службы здравоохранения (NHS) и с так называемым "поколением Уиндраш" - иммигрантами, приглашенными в страну после Второй мировой войны.

Монеты можно будет купить с 3 января 2023 года на сайте Королевского монетного двора. Цены на новинки будут начинаться, как ожидается, от 50 фунтов (около 60 долларов).