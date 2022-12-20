Банк Англии представил дизайн купюр с изображением Карла III

Банк Англии представил дизайн банкнот с изображением нового короля Великобритании Карла III.

Банк Англии представил дизайн банкнот с изображением нового короля Великобритании Карла III.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении банка.

Изображение короля появится на купюрах в 5, 10, 20 и 50 фунтов. Его профиль будет изображен на лицевой стороне банкнот, а также в виде камеи в защитном окошке рядом с изображением Биг-Бена.

Банкноты с изображением короля поступят в обращение к середине 2024 года.

Монеты и банкноты с изображениями короля Карла III и покойной королевы Елизаветы II будут находиться в совместном обращении в Великобритании и других странах, главой которых по-прежнему формально остается британский монарх.