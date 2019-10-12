​Банк Англии представил 20-фунтовую полимерную банкноту

Председатель Банка Англии Марк Карни представил новую банкноту номиналом 20 фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

На купюре изображен британский художник Уильям Тернер. Новые банкноты выполнены из полимерного материала и поступят в обращение 20 февраля 2020 г. Как отмечается, благодаря современным элементам защиты новые купюры будут самыми безопасными из тех, что находятся в обращении.

Полимерные купюры служат в 2,5 раза дольше бумажных, в результате чего окружающей среде наносится меньший вред. Бумажные 20-фунтовые банкноты будут постепенно изыматься из оборота.

Ранее британский регулятор представил полимерные банкноты номиналом 5 и 10 фунтов. Они уже используются в качестве платежного средства. В 2021 г. банк Англии собирается выпустить банкноту номиналом 50 фунтов. На ней будет изображен британский математик Алан Тьюринг.