Банк Англии повысил учетную ставку

Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку до 1% с 0,75% годовых, что является максимумом за 13 лет, и сохранил программу выкупа активов с рынка.

Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку до 1% с 0,75% годовых, что является максимумом за 13 лет, и сохранил программу выкупа активов с рынка.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из пресс-релиза регулятора.

Центробанк оставил без изменений объем выкупа активов с рынка на уровне 867 млрд фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций остался на уровне 847 млрд фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций — на уровне 20 млрд фунтов.

Банк Англии по итогам заседания в четверг повысил прогноз по инфляции Великобритании в 2022 году до 10,25% с ранее прогнозируемых 5,75% и сохранил прогноз роста экономики страны на уровне февральской оценки в 3,75%.

Прогноз роста ВВП Великобритании в 2023 году Центробанк понизил до 1% с прежних 1,25%, прогноз по инфляции — повышен до 3,5% с 2,5%.

Банк Англии прогнозирует повышение ставки до 2,5% ко второму кварталу 2023 года, следует из пресс-релиза регулятора.