Банк Англии повысил учетную ставку до 0,75%

Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку до 0,75% с 0,5% годовых, однако сократил программу выкупа активов с рынка на 28 млрд фунтов стерлингов.

Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку до 0,75% с 0,5% годовых, однако сократил программу выкупа активов с рынка на 28 млрд фунтов стерлингов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из пресс-релиза регулятора.

Центробанк снизил объем выкупа активов с рынка до 867 млрд фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций теперь составляет 847 млрд фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций остался на уровне 20 млрд. Ранее объем выкупа активов составлял 895 млрд фунтов.

Решения Центробанка совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.