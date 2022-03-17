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Банк Англии повысил учетную ставку до 0,75%

Банк Англии повысил учетную ставку до 0,75% Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку до 0,75% с 0,5% годовых, однако сократил программу выкупа активов с рынка на 28 млрд фунтов стерлингов.
Финансы
17 марта 2022 г. 16:18
Банк Англии повысил учетную ставку до 0,75%

Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку до 0,75% с 0,5% годовых, однако сократил программу выкупа активов с рынка на 28 млрд фунтов стерлингов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из пресс-релиза регулятора.

Центробанк снизил объем выкупа активов с рынка до 867 млрд фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций теперь составляет 847 млрд фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций остался на уровне 20 млрд. Ранее объем выкупа активов составлял 895 млрд фунтов.

Решения Центробанка совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.

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