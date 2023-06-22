Банк Англии повысил ставку до 5,00%

Банк Англии повысил ставку в 13-й раз подряд, на этот раз на 50 базисных пунктов (б. п.), до 5,00% годовых.

Банк Англии повысил ставку в 13-й раз подряд, на этот раз на 50 базисных пунктов (б. п.), до 5,00% годовых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения, размещенного сегодня на его сайте.

"На заседании, завершившемся 21 июня 2023 года, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии большинством голосов (семь против двух) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,5 процентного пункта, до 5%. Два члена предпочли сохранить банковскую ставку на уровне 4,5%", - говорится в заявлении регулятора.

Давление на решение Банка Англии оказали распространенные 21 июня Национальной статистической службой данные по инфляции. Они показали, что рост цен в мае сохранился на апрельском уровне 8,7%, несмотря на то, что эксперты ожидали снижение этого показателя. Это в несколько раз выше цели регулятора в 2%.