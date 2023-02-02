О нас

Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 4%

Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 4% Банк Англии на первом в 2023 году заседании повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4% с 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.
Финансы
2 февраля 2023 г. 16:23
Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 4%

Банк Англии на первом в 2023 году заседании повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4% с 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

Как передает Report, об этом сообщает MarketWatch.

Ставка была поднята по итогам десятого заседания подряд и достигла максимального значения с 2008 года.

За повышение ставки на 50 б.п. проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC), тогда как двое членов MPC (Свати Дингра и Сильвана Тенрейро) проголосовали за сохранение ставки на уровне 3,5% годовых.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Bank of England lifts key rate

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi