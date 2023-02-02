Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 4%

Банк Англии на первом в 2023 году заседании повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4% с 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

Банк Англии на первом в 2023 году заседании повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4% с 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

Как передает Report, об этом сообщает MarketWatch.

Ставка была поднята по итогам десятого заседания подряд и достигла максимального значения с 2008 года.

За повышение ставки на 50 б.п. проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC), тогда как двое членов MPC (Свати Дингра и Сильвана Тенрейро) проголосовали за сохранение ставки на уровне 3,5% годовых.