Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов

Банк Англии по итогам майского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5% годовых.

Банк Англии по итогам майского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5% годовых.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Этот шаг совпал с прогнозами большинства аналитиков и экономистов.

Таким образом, ставка была поднята по итогам двенадцатого заседания подряд и обновила максимум с 2008 года.

За повышение ставки проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), тогда как двое проголосовали за ее сохранение на прежнем уровне.