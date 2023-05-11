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Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов

Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов Банк Англии по итогам майского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5% годовых.
Финансы
11 мая 2023 г. 15:24
Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов

Банк Англии по итогам майского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5% годовых.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Этот шаг совпал с прогнозами большинства аналитиков и экономистов.

Таким образом, ставка была поднята по итогам двенадцатого заседания подряд и обновила максимум с 2008 года.

За повышение ставки проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), тогда как двое проголосовали за ее сохранение на прежнем уровне.

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