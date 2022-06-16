Банк Англии может повысить учетную ставку до 1,25%

Банк Англии на заседании в четверг примет решение о повышении базовой процентной ставки до 1,25% с 1%.

Банк Англии на заседании в четверг примет решение о повышении базовой процентной ставки до 1,25% с 1%.

Как передает Report, такие прогнозы дают аналитики.

Итоги своего мартовского собрания регулятор опубликует сегодня днем.

Также днем Минтруда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 11 июня. Аналитики предполагают, что показатель снизился на 14 тыс. — до 215 тыс. заявок.

В то же время Минторг страны сообщит о числе новостроек. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в мае, уменьшилось до 1,701 млн с 1,724 млн в апреле.