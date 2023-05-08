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Банк Англии может повысить ключевую ставку до 5% для борьбы с инфляцией

Банк Англии может повысить ключевую ставку до 5% для борьбы с инфляцией Предстоящим летом руководству Банка Англии, возможно, придется поднять уровень ключевой ставки до 5% годовых для борьбы с самой высокой инфляцией среди стран с развитой экономикой, входящих в "Большую семерку" (G7).
Финансы
8 мая 2023 г. 11:46
Банк Англии может повысить ключевую ставку до 5% для борьбы с инфляцией

Предстоящим летом руководству Банка Англии, возможно, придется поднять уровень ключевой ставки до 5% годовых для борьбы с самой высокой инфляцией среди стран с развитой экономикой, входящих в "Большую семерку" (G7).

Как передает Report, об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на соответствующий прогноз аналитиков американского банка Goldman Sachs.

Ряд аналитиков предполагают, что на предстоящем заседании руководство местного валютного регулятора поднимет уровень ключевой ставки в 12-й раз подряд. Прирост может составить четверть процентного пункта, в результате чего показатель поднимется до 4,5% годовых. Однако в дальнейшем Банк Англии вряд ли остановится на этой планке на фоне стремительного роста потребительских цен в Соединенном Королевстве, уточняется в статье.

"Банк Англии может быть вынужден повысить процентные ставки до 5% этим летом, поскольку Великобритания изо всех сил пытается снизить самые высокие темпы инфляции среди группы стран с развитой экономикой G7 <....> Это связано с тем, что инфляция застряла на двузначных цифрах и по итогам марта составила 10,1%. Британские домохозяйства столкнулись с самым быстрым годовым ростом цен на продукты питания и напитки с 1977 года", - заключается в материале.

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Версия на английском языке Bank of England may have to raise rates to 5% to fight inflation

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