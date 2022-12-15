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Банк Англии готовится повысить ставку девятый раз подряд

Банк Англии готовится повысить ставку девятый раз подряд Девятое подряд повышение ставки Банка Англии в четверг представляется неизбежным, а инвесторы будут следить за сигналами о том, сколько раз еще ее придется повышать, в то время как экономика скатывается в рецессию, а инфляция держится выше 10%.
Финансы
15 декабря 2022 г. 11:16
Банк Англии готовится повысить ставку девятый раз подряд

Девятое подряд повышение ставки Банка Англии в четверг представляется неизбежным, а инвесторы будут следить за сигналами о том, сколько раз еще ее придется повышать, в то время как экономика скатывается в рецессию, а инфляция держится выше 10%.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили экономисты, опрошенные агентством.

Большинство из 54 опрошенных экономистов ожидают, что Банк Англии повысит ставку на 0,5 процентного пункта, до 14-летнего максимума 3,5%. Инвесторы в основном согласны с этим прогнозом, но учитывают в котировках 25%-ную вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов.

После того как в начале ноября Комитет по денежно-кредитной политике повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до максимума с 1989 года, его члены получали как позитивную, так и тревожную информацию о состоянии экономики.

Согласно вышедшим в среду данным, потребительские цены в ноябре выросли меньше, чем ожидали в центральном банке, а опросы компаний указали на ослабление импульса экономики. При этом базовые зарплаты росли самым быстрым темпом с 2001 года (за исключением периода пандемии), что, видимо, беспокоит руководителей Банка Англии, которые наблюдают усиление риска укоренения инфляции.

По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, в 2023 году британская экономика покажет худшие результаты среди экономик Большой семерки.

В последнее время фунт укреплялся, но проблему инфляции в Великобритании усиливает острый дефицит рабочей силы.

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Версия на английском языке Bank of England readies ninth interest rate hike

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