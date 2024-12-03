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Банк, акционером которого планирует стать SOCAR, увеличит уставный капитал на 58%

Банк, акционером которого планирует стать SOCAR, увеличит уставный капитал на 58% 12:55
Финансы
3 декабря 2024 г. 13:13
Банк, акционером которого планирует стать SOCAR, увеличит уставный капитал на 58%

ОАО Azər-Türk Bank планирует увеличить уставный капитал на 29 млн манатов или на 58% - с 50 млн манатов до 79 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на источник в банке, повышение уставного капитала планируется за счет увеличения номинала акций банка - с 1 маната до 1,58 манат за ценную бумагу.

В обращении в настоящее время находятся 50 млн акций Azər-Türk Bank.

Azər-Türk Bank основан в 1995 году. В настоящее время 75% акций банка принадлежат Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики. Некоторое время назад Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) объявила о намерении приобрести 51% акций Azər-Türk Bank.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın səhmlərinə maraq göstərdiyi bank nizamnamə kapitalını 58 % artırır

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