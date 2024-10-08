Бангладеш выпустит банкноты без портрета отца экс-премьера Хасины

Временное правительство Бангладеш планирует напечатать новые банкноты бангладешской таки без изображения первого президента страны Муджибура Рахмана, убитого в ходе военного переворота 1975 года.

Временное правительство Бангладеш планирует напечатать новые банкноты бангладешской таки без изображения первого президента страны Муджибура Рахмана, убитого в ходе военного переворота 1975 года.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Bangladesh со ссылкой источники в Министерстве финансов страны.

Рахман - отец бывшего премьер-министра Шейх Хасины, которая в августе подала в отставку и уехала из страны на фоне протестов.

Министерство уже заказало новый дизайн банкнот у Банка Бангладеш. Изображения Рахмана должны удалить как минимум с четырех купюр - номиналом 20, 100, 500 и 1000 так. Процесс включения новых банкнот в оборот займет не менее 1,5 лет.

Сейчас Муджибур Рахман изображен на всех банкнотах в Бангладеш номиналом от 2 до 1000, причем на некоторых купюрах с обеих сторон. Его портрет также есть на монетах, бангладешских пайсах.