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Бангладеш выпустит банкноты без портрета отца экс-премьера Хасины

Бангладеш выпустит банкноты без портрета отца экс-премьера Хасины Временное правительство Бангладеш планирует напечатать новые банкноты бангладешской таки без изображения первого президента страны Муджибура Рахмана, убитого в ходе военного переворота 1975 года.
Финансы
8 октября 2024 г. 12:58
Бангладеш выпустит банкноты без портрета отца экс-премьера Хасины

Временное правительство Бангладеш планирует напечатать новые банкноты бангладешской таки без изображения первого президента страны Муджибура Рахмана, убитого в ходе военного переворота 1975 года.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Bangladesh со ссылкой источники в Министерстве финансов страны.

Рахман - отец бывшего премьер-министра Шейх Хасины, которая в августе подала в отставку и уехала из страны на фоне протестов.

Министерство уже заказало новый дизайн банкнот у Банка Бангладеш. Изображения Рахмана должны удалить как минимум с четырех купюр - номиналом 20, 100, 500 и 1000 так. Процесс включения новых банкнот в оборот займет не менее 1,5 лет.

Сейчас Муджибур Рахман изображен на всех банкнотах в Бангладеш номиналом от 2 до 1000, причем на некоторых купюрах с обеих сторон. Его портрет также есть на монетах, бангладешских пайсах.

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