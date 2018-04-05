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    Балансовый капитал банковского сектора Азербайджана достиг 4 млрд манатов

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    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Общие активы банковского сектора Азербайджана на 1 марта этого года составили 28,5 млрд манатов, общие обязательства - 24,6 млрд манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками (ПНФР), в феврале 2018 года активы увеличились на 1,2% или 329 млн манатов, обязательства – на 1% или 246 млн манатов.

    За отчетный период балансовый капитал сектора составил 3,9 млрд манатов, вклады населения – 7,7 млрд манатов. В феврале балансовый капитал увеличился на 2,2% или 83 млн манатов.

    Число филиалов 30 банков составило 511, отделений – 143, АТМ - 2,444. В целом персонал банковского сектора включает 16 331 работника. 

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