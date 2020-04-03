​Баланс ФРС вырос до рекордного значения

Баланс Федрезерва увеличился до рекордных 5,81 трлн долларов США, поскольку Центробанк продолжал активно покупать казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги, чтобы помочь стабилизировать рынок в условиях пандемии коронавируса, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Совокупные активы ФРС выросли на 557 млрд долларов США за неделю, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте ведомства. Свопы ликвидности с иностранными центральными банками выросли на 142,5 млрд - до 348,5 млрд долларов США, поскольку ФРС также стремится удовлетворить спрос на доллар во всем мире.