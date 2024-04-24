Баку - жемчужина, переливающаяся инвестиционным блеском

Некогда известный как центр нефтяной промышленности, Баку преображается, становясь динамичным мегаполисом, притягивающим инвесторов со всего мира. Вклад в это преображение вносят не только нефтяные богатства, но и амбициозная политика, направленная на соз

Некогда известный как центр нефтяной промышленности, Баку преображается, становясь динамичным мегаполисом, притягивающим инвесторов со всего мира. Вклад в это преображение вносят не только нефтяные богатства, но и амбициозная политика, направленная на создание благоприятной деловой среды.

Сегодня столица Азербайджана уверенно позиционирует себя как динамичный центр притяжения для иностранных инвестиций, заняв третье место в престижном рейтинге FDI Intelligence "Самые быстрорастущие города с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) в 2023 году".

Согласно отчету, опубликованному Financial Times, Баку зафиксировал рекордное количество проектов с участием ПИИ в прошлом году, а подписанные соглашения о ПИИ в Азербайджан стали крупнейшими за период после 2017 года.

В чем же секрет успеха Баку?

Благоприятная деловая и инвестиционная среда, созданная в стране, играет ключевую роль. Привлекательные льготы и стимулы, предлагаемые свободными экономическими зонами (СЭЗ), такими как "Алят", промышленные зоны, как в Баку, так и в регионах страны манят инвесторов со всего мира.

Ярким примером служит проект венгерской компании Hell Group с инвестиционной стоимостью в 211 млн долларов США, который предполагает строительство завода по производству алюминиевых банок для напитков на территории СЭЗ "Алят". Он будет реализован совместно с ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК). Ожидается, что предприятие будет производить 700 млн банок в год, удовлетворяя как внутренний спрос, так и экспортируя продукцию в страны Центральной Азии.

Но это не единственный крупный проект:

В Сумгайытском химико-промышленном парке открыто предприятие по производству керамической плитки ООО "Azerbaijan Vanhong Ceramics Co" с инвестициями 50 млн долларов США. На предприятии со 100-процентным китайским капиталом создано около 500 рабочих мест.

В рамках сотрудничества с китайской компанией BYD Company Limited в Сумгайытском химико-промышленном парке будет налажено производство автобусов с электродвигателями. Азербайджанская инвестиционная компания станет акционером проекта. Компания BYD первоначально планирует выделить на реализацию проекта 34 млн долларов США. В дальнейшем инвестиции увеличатся еще на 60 млн долларов США. После третьего года производства рассматривается возможность локализации запасных частей для электробусов. В рамках проекта предполагается создание 800 новых рабочих мест.

В 2023 году в Пираллахинском промышленном парке при совместном участии АИК и турецкой компании Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.был заложен фундамент предприятия по производству лекарственных средств ООО Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations. Проект оценивается в 35 млн долларов США.

В СЭЗ "Алят" с израильской компанией BioFarma ведется строительство фармацевтического предприятия стоимостью 45 млн евро.

В СЭЗ "Алят" также планируется реализация проектов по производству промышленного оборудования, строительных материалов, а также проектов в авиационной, судоходной, нефтехимической и других отраслях. Помимо этих крупных проектов, АИК ведутся работы над восстановлением и эксплуатацией малых ГЭС в регионах с участием турецкой компании Demirören (15 млн долларов США), производством племенных яиц с израильской компанией (20 млн манатов). Кроме того Министерство экономики, в рамках государственно-частного партнерства продолжает работы, связанные с реализацией пилотного проекта по производству питьевой воды путем опреснения морской воды.

Таким образом, успех Баку наглядно демонстрирует привлекательность страны для иностранных инвесторов, стремление к созданию благоприятной деловой среды, нацеленность на диверсификацию экономики.

Проекты, реализуемые в Баку, не просто создают рабочие места и генерируют прибыль: они меняют облик города, делая его современным, динамичным и привлекательным.

Баку - это город, который не стоит недооценивать. Место Баку в рейтинге FDI Intelligence - это не просто признание, это стимул для дальнейшего развития и новых свершений. Это город, который уверенно шагает в будущее, увлекая за собой инвестиции, инновации и амбиции.

Давно уйдя от образа нефтяной столицы, Баку предстает перед миром как динамичный мегаполис, манящий инвесторов со всего земного шара. И это не только благодаря своим богатым природным ресурсам, но и продуманной политике, направленной на создание благоприятного инвестиционного климата.