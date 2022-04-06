Baku Sigorta проведет собрание акционеров

6 мая в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Baku Sigorta".

6 мая в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Baku Sigorta".

Как сообщает Report, собрание состоится по адресу: Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля, 62.

Повестка дня общего собрания не объявлена.

Baku Sigorta была создана в 1994 году под названием Tural Sigorta и провела ребрендинг в 2007 году. Уставный капитал компании составляет 8,925 млн манатов. Акционерами компании являются ОАО "Банк Республика" (51,29%), ООО "Тойота Абшерон Центр" (9,38%), ООО "Субару Азербайджан" (9,38%), ООО "Ени Мотор" (9,38%), Мурад Рагимов (6,97%), Бехбуд Наджафов (6,93%) и ООО "Эколизинг" (6,68%).