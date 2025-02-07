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Баку и София договорились расширить сотрудничество в финансово-банковской сфере

Баку и София договорились расширить сотрудничество в финансово-банковской сфере Азербайджан и Болгария договорились организовать взаимные визиты для раширение сотрудничества в финансово-банковской системе.
Финансы
7 февраля 2025 г. 15:41
Баку и София договорились расширить сотрудничество в финансово-банковской сфере

Азербайджан и Болгария договорились организовать взаимные визиты для расширения сотрудничества в финансово-банковской сфере.

Как сообщает Report, такая договоренность достигнута на встрече посла Азербайджана в Софии Гусейна Гусейнова с министром финансов Болгарии Теменужкой Петковой.

"Рад был встретиться с министром финансов Болгарии Теменужкой Петковой и обменяться мнениями по вопросам расширения азербайджано-болгарского сотрудничества в финансовой, банковской сфере, денежно-кредитной и бюджетной политике. Мы достигли договоренности организовать взаимные визиты и обменяться опытом между соответствующими министерствами и финансовыми учреждениями двух стран", - написал дипломат.

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