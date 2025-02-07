Баку и София договорились расширить сотрудничество в финансово-банковской сфере
Баку и София договорились расширить сотрудничество в финансово-банковской сфереАзербайджан и Болгария договорились организовать взаимные визиты для раширение сотрудничества в финансово-банковской системе.
Азербайджан и Болгария договорились организовать взаимные визиты для расширения сотрудничества в финансово-банковской сфере.
Как сообщает Report, такая договоренность достигнута на встрече посла Азербайджана в Софии Гусейна Гусейнова с министром финансов Болгарии Теменужкой Петковой.
"Рад был встретиться с министром финансов Болгарии Теменужкой Петковой и обменяться мнениями по вопросам расширения азербайджано-болгарского сотрудничества в финансовой, банковской сфере, денежно-кредитной и бюджетной политике. Мы достигли договоренности организовать взаимные визиты и обменяться опытом между соответствующими министерствами и финансовыми учреждениями двух стран", - написал дипломат.
I was delighted to meet with Mrs. Temenuzhka Petkova, Minister of Finance of Bulgaria. Exchanged views on enhancing cooperation in finance, banking, monetary and budget policy. Agreed on mutual visits and exchange of experiences between the respective ministries and… pic.twitter.com/2nEitZybMP