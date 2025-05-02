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Баку и Лондон обсуждают dual listing азербайджанских компаний на LSE

Баку и Лондон обсуждают dual listing азербайджанских компаний на LSE 12:55
Финансы
2 мая 2025 г. 13:19
Баку и Лондон обсуждают dual listing азербайджанских компаний на LSE

Вопрос торговли ценными бумагами азербайджанских компаний на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE) обсуждался между представителями Азербайджана и Великобритании.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), соответствующие обсуждения прошли в Лондоне в рамках 7-го заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией.

Представители Центробанка Азербайджана, БФБ и посольства Великобритании в Баку провели встречу на LSE. В ходе встречи стороны обсудили перспективы двойного листинга (dual listing) азербайджанских компаний на LSE, а также доступ к иностранному капиталу.

Также речь шла о включении сведений о рынке капитала в Азербайджане в информационные и аналитические платформы LSE для повышения осведомленности иностранных инвесторов о возможностях в Азербайджане.

Отмечается, что такое сотрудничество между фондовыми рынками будет способствовать укреплению экономических связей между двумя странами и окажет поддержку выходу азербайджанских компаний на международные финансовые площадки.

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