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"Бактелеком" завершил прошлый год с прибылью

"Бактелеком" завершил прошлый год с прибылью Чистая прибыль ООО "Бакинская телефонная связь" ("Бактелеком"), принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта, составила 12,594 млн манатов в 2021 году. Однако 2019 год компания завершила с убытком в размере 13,712 млн манатов.
Финансы
3 ноября 2022 г. 16:18
Бактелеком завершил прошлый год с прибылью

Чистая прибыль ООО "Бакинская телефонная связь" ("Бактелеком"), принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта, составила 12,594 млн манатов в 2021 году. Однако 2019 год компания завершила с убытком в размере 13,712 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет учреждения.

Согласно информации, доналоговая прибыль "Бактелекома" в прошлом году составила 4 941 млн манатов (в 2,05 раза больше, чем годом ранее), а экономия по уплаченному налогу на прибыль - 7 653 млн манатов.

В прошлом году из государственного бюджета компании было выделено 5,638 млн манатов, эти деньги были потрачены на внедрение технологии GPON в Алятской свободной экономической зоне.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Telefon Rabitəsi" ötən ili mənfəətlə başa vurub

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