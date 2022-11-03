"Бактелеком" завершил прошлый год с прибылью

Чистая прибыль ООО "Бакинская телефонная связь" ("Бактелеком"), принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта, составила 12,594 млн манатов в 2021 году. Однако 2019 год компания завершила с убытком в размере 13,712 млн манатов.

Чистая прибыль ООО "Бакинская телефонная связь" ("Бактелеком"), принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта, составила 12,594 млн манатов в 2021 году. Однако 2019 год компания завершила с убытком в размере 13,712 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет учреждения.

Согласно информации, доналоговая прибыль "Бактелекома" в прошлом году составила 4 941 млн манатов (в 2,05 раза больше, чем годом ранее), а экономия по уплаченному налогу на прибыль - 7 653 млн манатов.

В прошлом году из государственного бюджета компании было выделено 5,638 млн манатов, эти деньги были потрачены на внедрение технологии GPON в Алятской свободной экономической зоне.