Бакметрополитен в первом полугодии заработал на перевозках свыше 54 млн манатов

Финансы
26 августа 2025 г. 11:08
Доходы ЗАО "Бакинский метрополитен" за январь-июнь 2025 года от перевозки пассажиров составили 54 млн 37,2 тыс. манатов, что на 22,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по статистике.

Услугами метрополитена в отчетный период воспользовались 111 млн 394,7 тыс. человек (снижение на 1,6%).

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 27-и действующих станций.

Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunun I yarımillikdə daşımalardan əldə etdiyi gəlir açıqlanıb

Последние новости

