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Бакинскому метрополитену выделено 51,9 млн манатов субсидий в 2022 году

Бакинскому метрополитену выделено 51,9 млн манатов субсидий в 2022 году В 2022 году из транспортных и коммуникационных расходов выделено 51,9 миллиона манатов на покрытие убытков, вызванных финансовыми результатами деятельности метро в результате того, что плата за услуги пассажирского транспорта оказалась ниже ее себестоимос
Финансы
24 мая 2023 г. 12:22
Бакинскому метрополитену выделено 51,9 млн манатов субсидий в 2022 году

В 2022 году на покрытие убытков ЗАО "Бакинский метрополитен" было выделено 51,9 миллиона манатов субсидий. Убытки были вызваны тем, что оплата за услуги пассажирского транспорта оказалась ниже ее себестоимости.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в законопроекте "О госбюджете на 2022 год".

Кроме того, 10 млн манатов было выделено ЗАО "Азербайджанские Авиалинии» (для полетов в Нахчыван), 23 млн манатов - "Космическому агентству Азербайджанской Республики" (Азеркосмос) при Министерстве цифрового развития и транспорта (для погашения кредитной задолженности, увеличения уставного капитала).

Также, на возмещение ущерба, причиненного национальному почтовому оператору, выделены субсидии в размере 113,7 тыс. манатов.

Кроме того, в отчетном году были выделены средства в размере 19 млн манатов на закупку лицензионных программ для государственных органов, создание "Государственного облака" (G-cloud) и покрытие других необходимых расходов.

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