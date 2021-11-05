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Бакинскому метрополитену выделят 52 млн манатов 

Бакинскому метрополитену выделят 52 млн манатов  В следующем году на транспортные и коммуникационные расходы в Азербайджане из госбюджета будет выделено 217,6 млн. манатов.
Финансы
5 ноября 2021 г. 14:44
Бакинскому метрополитену выделят 52 млн манатов 

В следующем году на транспортные и коммуникационные расходы в Азербайджане из госбюджета будет выделено 217,6 млн. манатов.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в законопроекте "О госбюджете на 2022 год”.

Из них 51,9 млн манатов будут направлены в виде субсидий ЗАО "Бакинский метрополитен" (из-за стоимости услуг ниже себестоимости), 10 млн манатов - ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (для полетов в Нахчыван), 23 млн манатов Космическому Агентству (Азеркосмос) при Министерстве цифрового развития и транспорта (для погашения кредитной задолженности, увеличения уставного капитала). Таким образом, общая финансовая помощь составит 84,9 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il Bakı metrosu 52 milyon manat subsidiya alacaq

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