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Бакинский конгресс-центр выбирает аудитора

Бакинский конгресс-центр выбирает аудитора Бакинский конгресс-центр объявил опрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год в соответствии с международными стандартами.
Финансы
18 февраля 2025 г. 11:28
Бакинский конгресс-центр выбирает аудитора

Бакинский конгресс-центр объявил опрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 30 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 4 марта в административное здание компании, расположенное по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Тебриз, 130.

Рассмотрение предложений состоится 4 марта в 11:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем этого запроса стала компания Abacus Audit and Consulting. Компании было выплачено 14,6 тысяч манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Konqres Mərkəzi" auditor seçir

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