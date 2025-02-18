Бакинский конгресс-центр выбирает аудитора

Бакинский конгресс-центр объявил опрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год в соответствии с международными стандартами.

Бакинский конгресс-центр объявил опрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 30 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 4 марта в административное здание компании, расположенное по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Тебриз, 130.

Рассмотрение предложений состоится 4 марта в 11:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем этого запроса стала компания Abacus Audit and Consulting. Компании было выплачено 14,6 тысяч манатов.