​​​​​​​Бакинский инженерный университет выбрал страховщика для поездок в Корею

Бакинский инженерный университет подвел итоги открытого тендера по страхованию путешествий.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стало ОАО "Qala Sığorta".
Победителю будет выплачено 3 681 манат.
Отметим, что с прошлого года страховые услуги бакинскому инженерному университету оказывает ОАО "Meqa Sığorta". Стоимость этих услуг составила 12 349 манатов.
Как и в прошлом году, соглашение предусматривает приобретение туристической страховки для поездок в Республику Корея в рамках программы двойного диплома, реализуемой совместно Бакинским инженерным университетом и Университетом İNHA.