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​​​​​​​Бакинский инженерный университет выбрал страховщика для поездок в Корею

​​​​​​​Бакинский инженерный университет выбрал страховщика для поездок в Корею Бакинский инженерный университет подвел итоги открытого тендера по страхованию путешествий.
Финансы
4 июля 2024 г. 13:47
​​​​​​​Бакинский инженерный университет выбрал страховщика для поездок в Корею

Бакинский инженерный университет подвел итоги открытого тендера по страхованию путешествий.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стало ОАО "Qala Sığorta".

Победителю будет выплачено 3 681 манат.

Отметим, что с прошлого года страховые услуги бакинскому инженерному университету оказывает ОАО "Meqa Sığorta". Стоимость этих услуг составила 12 349 манатов.

Как и в прошлом году, соглашение предусматривает приобретение туристической страховки для поездок в Республику Корея в рамках программы двойного диплома, реализуемой совместно Бакинским инженерным университетом и Университетом İNHA.

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Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Bakı Mühəndislik Universiteti Koreyaya səfərlər üçün sığortaçı seçib

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