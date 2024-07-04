​​​​​​​Бакинский инженерный университет выбрал страховщика для поездок в Корею

Бакинский инженерный университет подвел итоги открытого тендера по страхованию путешествий.

Бакинский инженерный университет подвел итоги открытого тендера по страхованию путешествий.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стало ОАО "Qala Sığorta".

Победителю будет выплачено 3 681 манат.

Отметим, что с прошлого года страховые услуги бакинскому инженерному университету оказывает ОАО "Meqa Sığorta". Стоимость этих услуг составила 12 349 манатов.

Как и в прошлом году, соглашение предусматривает приобретение туристической страховки для поездок в Республику Корея в рамках программы двойного диплома, реализуемой совместно Бакинским инженерным университетом и Университетом İNHA.