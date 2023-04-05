Бакинский филиал Нацбанка Пакистана выставил на торги заложенное имущество

Находящийся в процессе ликвидации Бакинский филиал Национального банка Пакистана выставил на продажу недвижимость, заложенную в качестве обеспечения предоставленных кредитов.

Находящийся в процессе ликвидации Бакинский филиал Национального банка Пакистана выставил на продажу недвижимость, заложенную в качестве обеспечения предоставленных кредитов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальную прессу.

Речь идет о расположенных в Баку пяти квартирах, двух частных жилых домах и нежилом помещении, а также расположенной в Сумгайыте квартире. Имущество будет реализовано путем открытого тендера.

Бакинский филиал Национального банка Пакистана функционировал в 1996-2022 годах. 11 октября прошлого года на основании обращения Национального банка Пакистана была аннулирована выданная Бакинскому филиалу лицензия. Данное решение было принято в рамках коммерческой стратегии Национального банка Пакистана по уходу с финансовых рынков Центральной Азии и Азербайджана.