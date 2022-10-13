Бакинский филиал Нацбанка Пакистана: Обязательства перед нашим банком составляют 2,5 млн манатов

Бакинский филиал Национального банка Пакистана имеет обязательства в полмиллиона манатов, в тоже время есть обязательства третьих сторон перед банком составляют 2,5 млн манатов, обеспеченные залогом в 3,4 млн манатов. Об этом Report сказал замести

Бакинский филиал Национального банка Пакистана имеет обязательства в полмиллиона манатов, в тоже же время обязательства третьих сторон перед банком составляют 2,5 млн манатов, обеспеченные залогом в 3,4 млн манатов.



Об этом Report сказал заместитель генерального менеджера филиала Сахиб Гулиев, комментируя уход представляемой им кредитной организации с азербайджанского рынка.

"Почти весь наш капитал находится в облигациях Министерства финансов. Стоимость наших активов в этом направлении составляет 6,7 млн. манатов", - сказал Гулиев.

По словам С.Гулиева, процесс ликвидации филиала планируется завершить в ближайший год, однако он может затянуться: "Полагаю, что процесс продлится не менее 2-3-х лет. К примеру, процесс ликвидации филиалов закрытых в Алматы, Душанбе и Ашхабаде в 2019 году все еще не завершен".

Сотрудник бакинского филиала также сообщил, что в ранее кредитной организации работало свыше 20 человек, но в последние месяцы количество сотрудников сократилось вдвое.

Напомним, что Бакинский филиал Национального банка Пакистана действует с 1996 года. Его уставный капитал составляет 9,42 млн манатов.