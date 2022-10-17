Бакинский филиал Нацбанка Пакистана обратился к своим кредиторам

Бакинский филиал Национального банка Пакистана, находящийся в процессе ликвидации, обратился к своим кредиторам.

Бакинский филиал Национального банка Пакистана, находящийся в процессе ликвидации, обратился к своим кредиторам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Согласно данным, кредиторы могут предъявить свои требования в течение 2 месяцев по адресу г. Баку, Хатаинский район, улица 8 Ноября, 9А.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана на основании заявления Национального банка Пакистана и руководствуясь статьями 16.1.2 и 17.3 Закона "О банках", аннулировал лицензию от 30 июня 2005 года, выданную Бакинскому филиалу банка.