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Бакинский филиал Нацбанка Пакистана обратился к своим кредиторам

Бакинский филиал Нацбанка Пакистана обратился к своим кредиторам Бакинский филиал Национального банка Пакистана, находящийся в процессе ликвидации, обратился к своим кредиторам.
Финансы
17 октября 2022 г. 16:36
Бакинский филиал Нацбанка Пакистана обратился к своим кредиторам

Бакинский филиал Национального банка Пакистана, находящийся в процессе ликвидации, обратился к своим кредиторам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Согласно данным, кредиторы могут предъявить свои требования в течение 2 месяцев по адресу г. Баку, Хатаинский район, улица 8 Ноября, 9А.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана на основании заявления Национального банка Пакистана и руководствуясь статьями 16.1.2 и 17.3 Закона "О банках", аннулировал лицензию от 30 июня 2005 года, выданную Бакинскому филиалу банка.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan Milli Bankının Bakı filialı kreditorlarına müraciət edib

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