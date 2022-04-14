"Бакинская телефонная связь" ушла в убыток

ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelecom), принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, завершило 2020 год с чистым убытком в размере 13,712 млн манатов. Вместе с тем, в 2019 году компания получила прибыль в размере 10,980 млн ма

ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelecom), принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, завершило 2020 год с чистым убытком в размере 13,712 млн манатов. Вместе с тем, в 2019 году компания получила прибыль в размере 10,980 млн манатов.

Как сообщает Report, доходы от услуг Baktelecom в 2020 году составили 77,922 млн манатов (на 7,3% больше, чем в предыдущем году), себестоимость услуг - 54,020 млн манатов (на 9% больше), общие, административные и прочие операционные расходы 20,415 млн манатов (на 4% меньше), ожидаемые кредитные убытки 1,198 млн манатов (на 30,2% больше), прочие операционные доходы 297 тыс. манатов (в 9,2 раза меньше), финансовые расходы 174 тыс. манатов (на 37,2% меньше), выплаты по налогу на прибыль составили 16,124 млн манатов (по сравнению с предыдущим годом).

По состоянию на 1 января активы Baktelecom составили 133,132 млн манатов, что на 0,2% меньше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства компании сократились на 14% до 29,187 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 4,4% до 103,945 млн манатов.