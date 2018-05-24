Бакинская фондовая биржа завтра отчитается перед акционерами

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Традиционное ежегодное собрание акционеров Бакинской фондовой биржи (БФБ) состоится завтра в 15:00.

Как сообщает Report, собрание пройдет в одном из отелей столицы.

Повестка дня собрания включает утверждение финансового отчета о деятельности биржи за 2017 год и другие вопросы.

Напомним, что БФБ создана в 1997 году. Уставный капитал компании равен 1,26 млн манатов. Акционерами являются 20 юридических лиц. Среди них 5 отечественных банков (Azer-Turk Bank, Azerbaijan Industry Bank (ASB), Kapital Bank, Международный банк Азербайджана и ликвидируемый United Credit Bank), 14 отечественных и иностранных инвестиционных компаний, в том числе Стамбульская фондовая биржа (Borsa İstanbul). Доля других акционеров, не считая ASB, составляет 4,76%. ASB владеет 9,52% акций биржи.