Бакинская фондовая биржа прокомментировала резкое снижение чистой прибыли

ЗАО "Бакинская фондовая биржа" прокомментировало получение чистой прибыли в 2020 году примерно в 4 раза меньше, чем в 2019 году.

ЗАО "Бакинская фондовая биржа" прокомментировало получение чистой прибыли в 2020 году примерно в 4 раза меньше, чем в 2019 году.

Об этом Report сообщил временно исполняющий обязанности председателя правления биржи Эльдар Абдуллаев.

По его словам, это связано с двукратным снижением размеров комиссионных за оказываемые услуги. В результате доходность биржи резко упала, хотя расходы остались на прежнем уровне.

Представитель биржи отметил, что комиссионные расходы снижены по просьбе участников рынка.