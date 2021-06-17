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Бакинская фондовая биржа прокомментировала резкое снижение чистой прибыли

Бакинская фондовая биржа прокомментировала резкое снижение чистой прибыли ЗАО "Бакинская фондовая биржа" прокомментировало получение чистой прибыли в 2020 году примерно в 4 раза меньше, чем в 2019 году.
Финансы
17 июня 2021 г. 11:22
Бакинская фондовая биржа прокомментировала резкое снижение чистой прибыли

ЗАО "Бакинская фондовая биржа" прокомментировало получение чистой прибыли в 2020 году примерно в 4 раза меньше, чем в 2019 году.

Об этом Report сообщил временно исполняющий обязанности председателя правления биржи Эльдар Абдуллаев.

По его словам, это связано с двукратным снижением размеров комиссионных за оказываемые услуги. В результате доходность биржи резко упала, хотя расходы остались на прежнем уровне.

Представитель биржи отметил, что комиссионные расходы снижены по просьбе участников рынка.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Fond Birjası” xalis mənfəətinin kəskin azalmasına münasibət bildirib

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