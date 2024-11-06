Бакинская фондовая биржа почти втрое увеличила оборот

В январе-октябре текущего года на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам, составила 50 млрд 333,701 млн манатов.

В январе-октябре текущего года на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам, составила 50 млрд 333,701 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество сделок, заключенных за последний год, увеличилось в 6,2 раза - до 65 158.

85,1% оборота БФБ (42 млрд 832,968 млн манатов) пришлось на долю операций РЕПО, что в 3,8 раза больше в годовом сравнении.

За отчетный период стоимость сделок с государственными ценными бумагами снизилась на 19,4% - до 5 млрд 572,044 млн манатов, а стоимость сделок с корпоративными ценными бумагами выросла на 63% - до 1 млрд 928,689 млн манатов.