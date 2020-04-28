Бакинская фондовая биржа отменила тарифы на листинг корпоративных облигаций, включенным в листинг с 1 апреля этого года по 1 января следующего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Кроме того, до 1 января 2021 года минимизирован перечень документов, требуемых при размещении ценных бумаг методом открытой подписки. Отныне эмитенты должны предоставить только нотариально заверенная выписка из Государственного реестра ценных бумаг и проспект эмиссии.

Меры предприняты в целях поддержки участников рынка капитала для снижения последствий негативного влияния пандемии коронавируса.