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Бакинская фондовая биржа отменила тарифы на листинг

Бакинская фондовая биржа отменила тарифы на листинг

Бакинская фондовая биржа отменила тарифы на листинг корпоративных облигаций, включенным в листинг с 1 апреля этого года по 1 января следующего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Кроме того, до 1 января 2021 года минимизирован перечень документов, требуемых при размещении ценных бумаг методом открытой подписки. Отныне эмитенты должны предоставить только нотариально заверенная выписка из Государственного реестра ценных бумаг и проспект эмиссии.

Меры предприняты в целях поддержки участников рынка капитала для снижения последствий негативного влияния пандемии коронавируса. 

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