Бакинская фондовая биржа отчитается перед акционерами

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ 14 июня в 15:00 состоится ежегодное собрание акционеров ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, собрание пройдет в одном из отелей столицы.

В повестку дня собрания войдет утверждение финансового отчета о деятельности за 2016 год и другие вопросы.

Напомним, что БФБ создан в 1997 году. Уставный капитал компании равен 1,26 млн манатов. Акционерами являются 20 юридических лиц. Среди них 5 отечественных банков (Azer-TurkBank, Azerbaijan Industry Bank (ASB), Kapital Bank, Международный банк Азербайджана и ликвидируемый United Credit Bank), 14 отечественных и иностранных инвестиционных компаний, в том числе İstanbul Fond Birjası (Borsa İstanbul). Доля акционеров, не считая ASB, составляет 4,76%. Доля ASB равна 9,52%.