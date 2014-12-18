Бакинская фондовая биржа ограничила операции по USD/RUB

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ По причине низкой ликвидности валютной пары USD/RUB на международных рынках Бакинская фондовая биржа (БФБ) ограничила прием заявок по данному валютному инструменту в торговой системе биржи. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном БФБ заявлении. "Клиенты, которые ранее подали заявки по валютной паре, могут закрыть эти операции в любое время. О восстановлении приема заявок по валютной паре USD/RUB будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Бакинская межбанковская валютная биржа не предприняла никаких ограничительных мер: "За последние 1-2 года участники рынка не проводили операции с инструментом AZN/RUB".