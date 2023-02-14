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Bakı Sığorta проведет очередное общее собрание акционеров 

Bakı Sığorta проведет очередное общее собрание акционеров  31 марта в 11:00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО "Bakı Sığorta".
Финансы
14 февраля 2023 г. 09:34
Bakı Sığorta проведет очередное общее собрание акционеров 

31 марта в 11:00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО "Bakı Sığorta".

Как сообщает Report, собрание состоится в главном офисе компании по адресу Насиминский район, проспект Бюльбюля, 62.

Повестка дня общего собрания пока не обнародована.

Напомним, что Bakı Sığorta была создана в 1994 году под названием Tural Sıgorta, компания провела ребрендинг в 2007 году. Уставный капитал компании составляет 8,925 млн манатов. Акционерами Bakı Sığorta являются ОАО "Bank Respublika" (51,29%), ООО "Toyota Absheron Center" (9,38%), ООО "Subaru Azərbaycan" (9,38%), ООО "Yeni Motor" (9,38%), Мурад Рагимов (6,97%), Бехбуд Наджафов (6,93%) и ООО "Ekolizinq" (6,68%).

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Sığorta”nın səhmdarlarının növbəti yığıncağı keçiriləcək

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