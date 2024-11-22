"Bakı Sığorta" объявила о своей ликвидации

Страховая компания "Bakı Sığorta" объявила о своей ликвидации.

Страховая компания "Bakı Sığorta" объявила о своей ликвидации.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Вергиляр" Государственной налоговой службы Азербайджана.

Кредиторы компании могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 120.

Напомним, компания "Bakı Sığorta" была основана в 1994 году под названием "Tural Sığorta", а в 2007 году провела ребрендинг. Уставный капитал "Bakı Sığorta" составлял 8,925 млн манатов. Основными акционерами являются Bank Respublika (93,32%) и Ekolizinq (6,68%).

С уходом "Bakı Sığorta" с рынка количество страховых компаний в Азербайджане сократится до 16.