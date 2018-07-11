Bakcell поддержала производство инновационных 3D протезов для людей с инвалидностью

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell поддержала очередной инновационный проект, направленный на создание реабилитационных возможностей для людей с инвалидностью.

Работая над внедрением инноваций не только в сфере мобильных телекоммуникаций, но и в повседневную жизнь людей, Bakcell выделила средства для запуска проекта "Реабилитационная академия". В рамках проекта инновационные технологии 21 века впервые в Азербайджане, будут использоваться для производства удобных реабилитационных средств. Новый проект осуществляется общественным объединением для поддержки людей с инвалидностью "Müstəqil Həyat Tərzi" ("Независимый образ жизни"), при организационной поддержке министерства труда и социальной защиты населения.

Эксперты протезно-ортопедического реабилитационного центра помогут в производстве новых 3D протезов, а также в усовершенствовании действующих протезов при помощи 3D принтера, и производстве других вспомогательных средств. Посредством 3D принтера будут выпускаться механические протезы для людей с ампутированными конечностями. Наряду с этим, в рамках проекта будет создана специальная мастерская для производства вспомогательных средств для детей, страдающих от ДЦП и других серьезных нарушений. Так, для детей с ДЦП будут созданы специальные фиксаторы ног и таза.

ОО "Независимый образ жизни" проведет тестирование созданных протезов и осуществит меры, направленные на их массовое применение в будущем.

В рамках своей широкомасштабной программы Корпоративной социальной ответственности, компания Bakcell постоянно ищет новые способы для оказания поддержки людям с особыми нуждами и улучшения их благосостояния. Компания осуществляет проекты, способные помочь людям, и в особенности детям с инвалидностью успешно интегрироваться в общество.