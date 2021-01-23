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Байден заявил об ухудшении экономического кризиса в США

Байден заявил об ухудшении экономического кризиса в США Байден подписал два указа, направленные на смягчение последствий пандемии для жителей США
Финансы
23 января 2021 г. 15:56
Байден заявил об ухудшении экономического кризиса в США

Президент США Джо Байден заявил, что экономический кризис в стране, возникший из-за пандемии коронавируса, углубляется, для борьбы с ним необходимы решительные и неотложные меры.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", с начала пандемии в США выявили 24,7 млн зараженных COVID-19, 413 тыс. человек умерли.

"Ситуация не улучшается, кризис лишь углубляется. Вчера мы узнали, что еще 900 тыс. американцев подали заявки на пособия по безработице", - сказал Байден во время выступления в Белом доме.

Он отметил, что в этой ситуации государство должно помочь гражданам, так как это "неотложная экономическая необходимость". Президент призвал действовать "смело и решительно".

Байден подписал два указа, направленные на смягчение последствий пандемии для жителей США. Первый касается мер поддержки семей, пострадавших в результате кризиса, а второй - минимального размера оплаты труда федеральных служащих и подрядчиков (15 долларов США в час) и предоставления "оплачиваемого экстренного отпуска".

Ранее Байден сообщил, что все прибывающие в США из-за рубежа воздушным транспортом должны будут уходить на карантин. Также он продлил требование об обязательном ношении масок во время поездок между штатами поездом, самолетом и автобусом.

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