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Байден представил проект бюджета в размере рекордных $6 трлн

Байден представил проект бюджета в размере рекордных $6 трлн Президент США Джо Байден представил пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год (начнется 1 октября 2021 года) в объеме 6 трлн долларов США. Это самый высокий показатель расходов федерального правительства с момента завершения Второй мировой войны.
Финансы
29 мая 2021 г. 06:22
Байден представил проект бюджета в размере рекордных $6 трлн
Джо Байден

Президент США Джо Байден представил пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год (начнется 1 октября 2021 года) в объеме 6 трлн долларов США. Это самый высокий показатель расходов федерального правительства с момента завершения Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на газету USA Today, если в 1946 году задолженность страны достигала 106 процента ВВП, то в случае утверждения бюджета в предложенном объеме долг вырастет до 117 процентов к 2031 году.

Американские власти предлагают в том числе увеличить налогообложение корпораций (с 21 до 28 процентов) и наиболее обеспеченных слоев населения.

"Мы переломили ситуацию с пандемией коронавируса. Растет экономика, создаются рабочие места, но работа только началась, - говорится в опубликованном сообщении Белого дома. - Страна не может просто вернуться к докризисному уровню, если по-прежнему будут существовать неравенство и структурная слабость старой экономики". "Бюджет включает две исторические программы: план поддержки занятости и план поддержки американских семей. Это касается вложений в образование, исследования, здравоохранение, - отмечается в тексте.

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