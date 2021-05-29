Байден представил проект бюджета в размере рекордных $6 трлн

Президент США Джо Байден представил пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год (начнется 1 октября 2021 года) в объеме 6 трлн долларов США. Это самый высокий показатель расходов федерального правительства с момента завершения Второй мировой войны.

Президент США Джо Байден представил пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год (начнется 1 октября 2021 года) в объеме 6 трлн долларов США. Это самый высокий показатель расходов федерального правительства с момента завершения Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на газету USA Today , если в 1946 году задолженность страны достигала 106 процента ВВП, то в случае утверждения бюджета в предложенном объеме долг вырастет до 117 процентов к 2031 году.

Американские власти предлагают в том числе увеличить налогообложение корпораций (с 21 до 28 процентов) и наиболее обеспеченных слоев населения.

"Мы переломили ситуацию с пандемией коронавируса. Растет экономика, создаются рабочие места, но работа только началась, - говорится в опубликованном сообщении Белого дома. - Страна не может просто вернуться к докризисному уровню, если по-прежнему будут существовать неравенство и структурная слабость старой экономики". "Бюджет включает две исторические программы: план поддержки занятости и план поддержки американских семей. Это касается вложений в образование, исследования, здравоохранение, - отмечается в тексте.