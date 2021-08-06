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Бах: МОК привлек кредит в 800 млн долларов для организации Олимпиады в Токио

Бах: МОК привлек кредит в 800 млн долларов для организации Олимпиады в Токио Международный олимпийский комитет (МОК) привлек в нескольких банках кредит в 800 млн долларов США для организации Олимпийских игр в Токио.
Финансы
6 августа 2021 г. 10:55
Бах: МОК привлек кредит в 800 млн долларов для организации Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) привлек в нескольких банках кредит в 800 млн долларов США для организации Олимпийских игр в Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции рассказал глава МОК Томас Бах.

Ранее Wall Street Journal сообщал, что расходы на Олимпиаду составят более 25 млрд долларов, что делает ее одной из самых дорогих летних Олимпиад в истории. На Олимпиаду в Лондоне в 2012 году, например, было потрачено чуть менее 14 млрд долларов. Только перенос Игр на год был оценен в 2,8 млрд долларов.

"Для МОК было бы проще отменить Игры, поскольку мы могли положиться на страховые выплаты. Но мы решили не полагаться на страховку, напротив, мы решили вложиться еще больше, чтобы спортсмены смогли принять участие в Олимпиаде. И для этого мы вложили еще 800 млн, для чего нам пришлось брать в банках кредиты", - сказал Бах.

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Версия на английском языке Bach: IOC raised loan of $800M to organize Tokyo Olympics

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