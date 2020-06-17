Aztelekom обсудил сотрудничество с EBRD

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде встретился с представителями Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) в формате видеоконференции, сообщает Report со ссылкой на министерство.

Основной целью проведения видеоконференции были обсуждение возможностей будущего сотрудничества между ООО Aztelekom, действующим в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, и EBRD, а также обмен мнениями по соответствующим направлениям.

В видеомероприятии, наряду с азербайджанской стороной, приняли участие исполнительный директор EBRD по региону Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, региональный директор по Кавказу Катарина Бьорлин Хансен, директор Дино Шиатис, директор по ИКТ Дирк Вернер, глава постоянного представительства в Азербайджане Ивана Фернандес Дуарте, главный банкир Асиф Махмудов, ведущий банкир Реал Гаджиев, банкир Антония Майер и юрист Пол Моффа.