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AZPROMO резко сократил свои обязательства

AZPROMO резко сократил свои обязательства В 2023 году доходы Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) составили 6,158 млн манатов, а расходы - 6,187 млн манатов, что на 59,8% и в 2,4 раза больше, чем в 2022 году, соответственно.
Финансы
1 августа 2024 г. 10:17
AZPROMO резко сократил свои обязательства

В 2023 году доходы Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) составили 6,158 млн манатов, а расходы - 6,187 млн манатов, что на 59,8% и в 2,4 раза больше, чем в 2022 году, соответственно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность агентства.

По состоянию на 1 января этого года активы AZPROMO составили 1,213 млн манатов, что на 45,4% меньше, чем год назад. За отчетный период обязательства агентства сократились в 58,6 раза, до 17 тыс. манатов, а балансовый капитал (чистые активы) снизился на 2,4%, до 1,196 млн манатов.

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