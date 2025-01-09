AzInTelecom завершил 2023 год с чистой прибылью в 25 млн манатов

ООО AzInTelecom, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, завершило 2023 год с чистой прибылью в 25,379 млн манатов, что в 6,1 раза меньше по сравнению с 2022 годом.

ООО AzInTelecom, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, завершило 2023 год с чистой прибылью в 25,379 млн манатов, что в 6,1 раза меньше по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет организации.

Доходы AzInTelecom от оказания услуг составили 633,013 млн манатов, что на 11,1 % больше, чем в 2022 году. Себестоимость услуг выросла на 11,1 %, до 316,286 млн манатов, а общие и административные расходы - на 42%, составив 221,087 млн манатов. Расходы по ожидаемым кредитным убыткам составили 26,426 млн манатов, что в 25,6 раза больше, чем в 2022 году, а расходы в связи с обесценением нематериальных активов выросли в 2,5 раза, до 40,073 млн манатов.

На 1 января 2024 года активы AzInTelecom оценивались в 1 млрд 485,376 млн манатов, что на 6,8% больше, чем на конец 2022 года. Обязательства компании в 2023 году выросли на 25,7%, достигнув 398,795 млн манатов, а балансовый капитал - на 1,2%, до 1 млрд 86,581 млн манатов.