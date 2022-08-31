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AzInTelecom завершил 2 тендера на 5 млн манатов

AzInTelecom завершил 2 тендера на 5 млн манатов ООО “AzInTelecom”, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, завершило объявленный открытый тендер на закупку оборудования памяти корпоративного типа (1) в рамках проекта "правительственное облако", а также серверов vSAN и Backup, сетево
Финансы
31 августа 2022 г. 16:24
AzInTelecom завершил 2 тендера на 5 млн манатов

ООО “AzInTelecom”, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, завершило объявленный открытый тендер на закупку оборудования памяти корпоративного типа (1) в рамках проекта "правительственное облако", а также серверов vSAN и Backup, сетевого оборудования (2) для создаваемой инфраструктуры.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителями тендеров стали ООО "Farah Innovations" и ООО "Infinitech" соответственно.

Компаниям-победителям будет выплачено 1,495 млн манатов и 3,658 млн манатов соответственно, всего 5,153 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “AzInTelecom” 5 milyon manatlıq 2 tenderə yekun vurub

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