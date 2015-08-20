​Азиатский банк развития выпустил на рынок облигации на сумму 2 млрд. долларов

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) выпустил на рынок 5-летние облигации объемом 2 млрд. долларов США. Как передает Report, об этом сообщил главный казначей АБР Пьер ван Петегем (Pierre van Peteghem).

Проценты по облигациям с доходностью 1,625% годовых будут выплачиваться раз в полгода. Крайний срок погашения облигаций - 26 мая 2020 года.

Управление операциями будут осуществлять Bank of American Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan и RBC.

В синдикат входят BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Daiwa, DBS Bank, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, Nomura и TD Securities.

При размещении облигаций на долю Азии приходится 34%, Европы, Средней Азии и Африки - 25%, Америки - 41% общего выпуска.

Центральным банкам и официальным институтам может быть продано 53% облигаций, коммерческим банкам - 38%, остальные 9% - фондовым менеджерам и другим инвесторам.

Отметим, что АБР в 2015 году планирует привлечь с рынков капитала около 19 млрд. долларов.