Азиатский банк развития указал на рост числа бедных в странах АТР

Последствия пандемии и конфликта на Украине, рост инфляции и стоимости жизни привели более чем к двукратному росту числа бедных в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Последствия пандемии и конфликта на Украине, рост инфляции и стоимости жизни привели более чем к двукратному росту числа бедных в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Азиатский банк развития.

В прошлом году в развивающихся странах АТР число людей, живущих в нищете, достигло 155,2 млн человек, что равно 3,9% населения региона.

Согласно оценкам экспертов, число бедных возросло на 67,8 млн человек в связи с кризисами в области здравоохранения и стоимости жизни. Исследование при этом не учитывает статистику таких стран, как Австралия, Новая Зеландия и Япония.

"Азиатско-Тихоокеанский регион постепенно восстанавливается после пандемии ковида, но увеличение стоимости жизни подрывает прогресс в искоренении бедности", - сказал главный экономист банка Альберт Парк.