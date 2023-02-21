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Азиатский банк развития провел консультации по оценке банковских рисков в Азербайджане

Азиатский банк развития провел консультации по оценке банковских рисков в Азербайджане Азиатский банк развития (ADB) и Ассоциация банков Азербайджана (ABA) провели консультации по оценке рисков в финансовом секторе страны.
Финансы
21 февраля 2023 г. 14:32
Азиатский банк развития провел консультации по оценке банковских рисков в Азербайджане

Азиатский банк развития (ADB) и Ассоциация банков Азербайджана (ABA) провели консультации по оценке рисков в финансовом секторе страны.

Как сообщает Report со ссылкой на АВА, консультации были проведены в рамках миссии АБР, находящейся на днях с миссией в Азербайджане.

Миссия занималась сбором информации по основным темам оценки управленческих рисков и обновления имеющихся данных.

В рамках миссии члены экспертной группы по управлению рисками АБА и представители других банков встретились с главным специалистом по государственному управлению АБР, руководителем миссии Хосе Луисом Сиквиа, главным экономистом Наилем Велиевым, советником Деннисом Лорна Накарио.

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Версия на английском языке ADB conducts consultations on bank risk assessment in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ADB Azərbaycanda bank risklərinin qiymətləndirilməsi üzrə məsləhətləşmələr aparıb

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