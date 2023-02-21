Азиатский банк развития провел консультации по оценке банковских рисков в Азербайджане

Азиатский банк развития (ADB) и Ассоциация банков Азербайджана (ABA) провели консультации по оценке рисков в финансовом секторе страны.
Как сообщает Report со ссылкой на АВА, консультации были проведены в рамках миссии АБР, находящейся на днях с миссией в Азербайджане.
Миссия занималась сбором информации по основным темам оценки управленческих рисков и обновления имеющихся данных.
В рамках миссии члены экспертной группы по управлению рисками АБА и представители других банков встретились с главным специалистом по государственному управлению АБР, руководителем миссии Хосе Луисом Сиквиа, главным экономистом Наилем Велиевым, советником Деннисом Лорна Накарио.