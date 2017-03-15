Азиатский банк развития может выделить кредит Азербайджану

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), в 2017 году экономика Азербайджана сократится на 1,1%. Как сообщает Report, об этом заявил Reuters один из представителей банка.

По информации АБР, снижение цен на нефть и газ, составляющие 75% доходов страны и 45% ВВП, повлияло на бюджет, платежный баланс, курс маната и валютные резервы: “Спад экономики республик бывшего СССР по сравнению с прошлым годом составил 3,8%. Однако в январе наблюдается рост на 0,8%. Правительство Азербайджана ожидает рост на уровне 1% в этом году”.

АБР может рассмотреть вопрос выделения кредита Азербайджану в этом году. Один из кредитов примерно на 400 млн долларов предусмотрен для финансирования железнодорожного проекта.