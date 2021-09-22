Азиатский банк развития изменил прогноз инфляции в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) повысил инфляционные ожидания в Азербайджане на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим прогнозом - до 4,5%.

Азиатский банк развития (АБР) повысил инфляционные ожидания в Азербайджане на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим прогнозом - до 4,5%.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном отчете "Перспективы развития Азии на 2021 год".

Согласно документу, в следующем году инфляция в Азербайджане установится на уровне 3%.

В Грузии инфляция составит 9,5%, в Казахстане - 6,9%, в Армении - 5,5%. В следующем году инфляция в этих странах составит 4%, 6,4% и 3% соответственно.

АБР повысил показатель инфляции в Центрально-Азиатском регионе на 0,9 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом - до 7,7%, на следующий год - на 0,4 процентных пункта - до 6,7%.

Напомним, что правительство Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию в текущем году на уровне 5,4-5,8%, а годовую - 7-7,5%. В 2022 году годовая инфляция прогнозируется на уровне 4-5%.

Согласно официальной статистике, уровень инфляции в августе составил 0,5%, а общий рост цен за год - 6,7%. Среднегодовая инфляция в январе-августе составила 4,8%. В январе-августе 2021 года среднегодовая базовая инфляция составила 3%.